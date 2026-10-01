В столице африканской страны в ночь на четверг произошли взрывы

В столице Эфиопии Аддис-Абебе минувшей ночью произошла серия взрывов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, связанного с оппозиционным альянсом, его силы нанесли несколько ударов с беспилотников по объектам в Аддис-Абебе, включая штаб вооруженных сил Эфиопии. Сведений о погибших и пострадавших пока не приводится.

В офисе премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, а также в федеральном правительстве и вооруженных силах на запросы журналистов о комментарии не ответили.

Накануне Национальная служба разведки и безопасности Эфиопии объявила о бессрочном запрете на полеты беспилотников над Аддис-Абебой и прилегающими территориями. Мера была введена по соображениям безопасности.

Боевые действия на севере Эфиопии резко активизировались 22 сентября после нескольких месяцев роста напряженности. Федеральным силам противостоят формирования повстанческого движения «Народный фронт освобождения Тыграя» и их союзники. Бои затронули штаты Тыграй, Афар и Амхара. По информации международной медицинской организации «Врачи без границ», в результате боевых действий ранены не меньше 720 человек.

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