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Политика Сюжет: Новости СВО 3612

В столице Украины прогремел новый взрыв в районе стратегически важной переправы

“Новости.Live”: в районе Южного моста в Киеве прогремел очередной взрыв

“Новости.Live”: в районе Южного моста в Киеве прогремел очередной взрыв

Украинское издание “Новости.Live” сообщило, что в Киеве в районе Южного моста прогремел новый взрыв.

Соответствующая информация приводится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.

Помимо сведений о факте взрыва, подробности случившегося в публикации “Новости.Live” не уточняются.

Ранее уже сообщалось, что стратегически важный Южный мост через Днепр в столице Украины получил повреждения. В настоящий момент в Киеве действует воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

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Киев Украина последние новости
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Новости СВО