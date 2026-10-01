В столице Украины прогремел новый взрыв в районе стратегически важной переправы

“Новости.Live”: в районе Южного моста в Киеве прогремел очередной взрыв

Украинское издание “Новости.Live” сообщило, что в Киеве в районе Южного моста прогремел новый взрыв.

Соответствующая информация приводится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.

Помимо сведений о факте взрыва, подробности случившегося в публикации “Новости.Live” не уточняются.

Ранее уже сообщалось, что стратегически важный Южный мост через Днепр в столице Украины получил повреждения. В настоящий момент в Киеве действует воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.