В Тартусе заметили конвой из четырёх российских кораблей

В сирийский порт Тартус пришла группа российских судов. Это первая крупная операция по снабжению после того, как 9 августа Москва и Дамаск завершили 18 месяцев переговоров о дальнейшей судьбе российского военного присутствия в стране. Об этом пишет Almasry Alyoum.

Данные о перемещении судов, которые отслеживали Reuters и компания SynMax, специализирующаяся на морском мониторинге, показывают: конвой добрался до Тартуса 7 сентября. В него вошли сухогруз «Спарта», корабль снабжения «Академик Пашин», нефтяной танкер «Генерал Скобелев» и противолодочный эсминец «Адмирал Левченко». «Спарта» и «Академик Пашин» встали у причала в Тартусе, «Генерал Скобелев» остался в море. Позже отряд покинул этот район.

Наличие эсминца говорит о военном характере миссии, отмечает издание. По сведениям Reuters, «Спарта» привезла боеприпасы для баз в Хмеймиме и Тартусе, однако точный состав груза не подтверждён.

Almasry Alyoum подчёркивает: этот рейс значит больше, чем доставку. Он отражает перестройку отношений Москвы и Дамаска, которые после многих лет военной поддержки Башара Асада переходят на новые принципы. Августовская договорённость, по версии газеты, призвана сохранить ключевые стратегические интересы России и одновременно вернуть Сирии часть гражданских объектов. Москва продолжит пользоваться доступом к военным и стратегически важным точкам, а Дамаск получит контроль над значительной частью гражданской инфраструктуры. Сентябрьский конвой стал практической проверкой этого механизма.

Ещё одной деталью остаётся сохранение экономических и технических связей: Дамаск по-прежнему опирается на российские технологии и опыт в ряде сфер. Присутствие российских кораблей в Тартусе, заключает издание, доказывает, что Москва и Дамаск не разрывают отношения, а выстраивают их на новых условиях.

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