В Венгрии арестован еще один бывший министр правительства Орбана

В Венгрии суд заключил под стражу по подозрению в коррупции еще одного экс-министра правительства Виктора Орбана Балажа Ханко. Ранее парламент лишил его депутатской неприкосновенности, напомнил премьер Петер Мадьяр.

«Депутата Балажа Ханко суд тоже поместил под стражу», - написал глава правительства на своей странице в соцсети.

Представитель венгерской прокуратуры подтвердил: суд поместил Ханко под арест на 30 дней. Подозреваемый, как указано, подал апелляцию против этого решения.

Законодательный орган Венгрии в понедельник лишил неприкосновенности по требованию Генеральной прокуратуры двух экс-министров правительства Виктора Орбана, а также самого Мадьяра, подозреваемого в краже мобильника. В среду суд арестовал экс-министра Миклоша Шестака, которого тоже подозревают в коррупции.

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