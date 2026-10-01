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Политика 905

В Запорожье сотрудники ТЦК избили девушек и силой затолкали мужчину в микроавтобус

В Запорожье сотрудники ТЦК избили женщин

В Запорожье сотрудники ТЦК избили женщин
Фото: Наталия Мущинкина

В Запорожье военнослужащие ТЦК подвергли жестокому избиению женщин и насильственно посадили мужчину в микроавтобус. 

По данным украинских СМИ, инцидент произошел, когда военные ворвались в торговый объект, что спровоцировало драку с покупателями. 

В результате стычки несколько женщин получили травмы, а одного молодого человека силой вытолкнули из здания и увезли в неизвестном направлении.

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