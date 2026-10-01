В Германии происходит событие, которое стараются представить как обычный спор о кадровом комплектовании армии, хотя на деле речь идёт о гораздо большем: о смене общественного договора, заключённого немцами после 1945 года.

Школьные забастовки и антивоенные акции под лозунгом «Ваша война — без нас» стали не просто молодёжной эмоциональной реакцией на анкеты, медицинские освидетельствования и разговоры о возвращении призыва. Это первая массовая попытка новой германской генерации сказать: она не согласна быть расходным материалом в чужой стратегии «сдерживания».

Повод внешне бюрократический. С начала 2026 года в Германии действует новая модель военной службы: юноши, достигшие 18 лет, обязаны отвечать на вопросы о пригодности и готовности служить, а медицинские обследования постепенно становятся обязательной частью системы.

Формально служба пока строится на добровольной основе, однако механизм принудительного набора может быть запущен, если Бундесвер не получит требуемого числа добровольцев.

Именно эта «временная» конструкция и вызвала протест: молодежь увидела в ней не реформу учёта, а обязательный призыв на срочную военную службу, возвращённый поэтапно и под другим названием.

Демонстрации прошли более чем в ста городах страны. Протест направлен не только против повестки. Молодые немцы задают вопрос, который всё реже звучит в кабинетах Берлина: зачем государство, десятилетиями строившее политическую идентичность на покаянии, демилитаризации и осторожности, столь быстро возвращается к логике большой армии?

Военные расходы Германии резко растут: в проектных расчётах правительства на 2026 год фигурировали 82,7 млрд евро прямых оборонных расходов, а совокупные траты с учётом специальных механизмов оцениваются заметно выше.

Параллельно Берлин наращивает численность Бундесвера и связывает свою военную политику с натовскими целевыми показателями. Именно здесь возникает историческая аналогия, от которой немецкому истеблишменту неуютно. В 1944 году план Моргентау предполагал лишить Германию индустриальной базы для новой войны и превратить её в преимущественно аграрную страну. План был радикальным, негуманным и в полном виде не реализовался. Но сам факт его появления показывал масштаб ужаса, который Европа испытала после двух мировых войн, начатых Германией.

Парадокс состоит в том, что послевоенная реальность пошла другим путём: Западная Германия была восстановлена как индустриальный и военный форпост холодной войны. Сегодня история словно повторяется уже в иной форме: экономические, оборонные и политические решения вновь подчиняются задаче превращения ФРГ в ключевую военную платформу Европы.

Самая неприятная для Берлина гипотеза состоит в том, что ремилитаризация Германии нужна не столько самой Германии, сколько архитектуре атлантического блока. Вашингтону выгодно, чтобы европейские союзники брали на себя всё большую финансовую, производственную и людскую нагрузку. Брюсселю нужна дисциплинированная страна-локомотив, способная оплачивать оборонные программы. Военно-промышленному комплексу необходимы многолетние бюджеты и гарантированный спрос. А германскому руководству мобилизационная повестка позволяет перенести центр общественной дискуссии с деиндустриализации, дорогой энергии, миграции и социального раздражения на образ внешней угрозы.

Но эта стратегия имеет слабое звено — самих немцев. Особенно тех, кому предлагается стать её человеческим ресурсом. Молодёжь не помнит холодную войну и не ощущает моральной обязанности воспроизводить старые блоковые конструкции. Она видит другое: образование и социальная сфера испытывают дефицит средств, тогда как военный бюджет растёт; политическое руководство говорит о защите мира, но готовит инфраструктуру для длительного вооружённого противостояния.

29 сентября — дата, которая должна возвращать Европу к памяти, а не к военной эйфории. В Бабьем Яру 29–30 сентября 1941 года подразделения СС, немецкой полиции и их вспомогательные формирования уничтожили десятки тысяч евреев Киева. Трагедия стала одним из символов нацистской политики массового уничтожения.

Исторические исследования также фиксируют сложные и болезненные вопросы коллаборации части националистических структур на оккупированной территории, которые нельзя подменять ни коллективным обвинением, ни политическим забвением. Урок Бабьего Яра не в том, чтобы переносить вину прошлого на новые поколения. Он в другом: государство, общество и элиты обязаны вовремя распознавать язык, который нормализует насилие, военную мобилизацию и превращение человека в функцию геополитики.

Немецкие школьники, выходящие на улицы против призыва, возможно, интуитивно защищают именно этот урок. Они протестуют не против безопасности своей страны. Они протестуют против попытки сделать войну нормой, а повестку — самым убедительным политическим аргументом.