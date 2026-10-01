Владимир Путин поздравил россиян с Днем сухопутных войск

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление с Днем сухопутных войск. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что боевые и патриотические традиции предшественников служат достойным примером для нынешнего поколения военнослужащих и помогают им с честью выполнять ответственные задачи в ходе специальной военной операции, а также на других стратегических направлениях.

Обращаясь к военным, Владимир Путин подчеркнул, что страна гордится именами и подвигами военачальников и полководцев, солдат и офицеров, которые на протяжении истории всегда демонстрировали мужество, самоотверженность и силу духа в боевых походах и на полях сражений за свободу и независимость отечества.

Глава государства выразил уверенность в том, что военнослужащие сухопутных войск и впредь будут показывать высокий уровень подготовки, хранить верность присяге и воинскому долгу, а также надежно стоять на страже национальных интересов и безопасности страны.

В завершение Владимир Путин пожелал им успехов и всего наилучшего.

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