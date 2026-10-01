Владимир Путин начал выступление на сессии дискуссионного клуба «Валдай». Онлайн-трансляция

В работе клуба в 2026 году принимают участие порядка 120 человек, прибывшие из 40 стран. Среди них — Алжир, Бразилия, Великобритания, Германия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Пакистан, США, Франция, ЮАР и Япония. За заявлениями Владимира Путина на этом форуме традиционно внимательно следят во всем мире.

Пленарная сессия станет завершающим событием ежегодной встречи дискуссионного клуба, которая проходит в Московской области с 29 сентября. Тема нынешней сессии сформулирована так: «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

Выступление президента Российской Федерации Владимира Путина на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» запланировано на 1 октября и ожидается после 16:00 по московскому времени.

21:31 Глава государства, в свою очередь, поблагодарил всех тех, кто принял участие в мероприятии. Владимир Путин выразил надежду, что данные обсуждения имеют значение и что дискуссионные темы слышат и в других государствах.

Президент подчеркнул, что в заседании клуба принимают участие эксперты, которым немаловажно сотрудничество с Россией. Он выразил участникам благодарность и указал, что Москва всегда готова к контактам.

21:30 Модератор дискуссионного клуба “Валдай” Федор Лукьянов поблагодарил президента Владимира Путина за участие в пленарном заседании.

21:29 Глава российского государства заявил, что для России безусловно важнее то, что происходит сегодня. Владимир Путин добавил: “Если исторические события как-то складывают ситуацию сегодняшнего дня, то мы вспоминаем то, что было и как дошло до такого”.

21:28 Еще один вопрос от модератора Федора Лукьянова о роли истории: "История — это огромная вселенная, если к ней апеллировать, то это весьма скользкая почва. А конфликтов, подобных украинскому, не один и не два. Возможно, стоит перестать апеллировать к истории по каждому политическому вопросу?

21:20 Путин отметил, что под контролем Украины в ДНР осталось около 11% территории. При этом говорят о том, что вооруженные силы Украины удержат эти земли на протяжении полутора-двух лет. Российский лидер отметил, что освобождение территорий произойдет раньше.

21:19 Президент добавил, что касается Анкориджа, Россия выразила согласие с предложениями руководства США. В то же время американские представители заявили, что "надо подумать".

21:18 Владимир Путин напомнил о Минских соглашений, когда государства Запада, по сути, обманули Российскую Федерацию. В Турции договоренности почти были готовы, но и от этого украинская сторона отказалась "по предложению западных партнеров", а именно бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона.

21:16 Вопрос от корреспондента из США Рика Санчеса. Журналист напомнил о Минских соглашениях, о прошедших переговорах в Стамбуле и Анкоридже. Но после них России отказали. Учитывая успешное продвижение российских войск и такой подход стран Запада, по какой причине Владимир Путин стремится к переговорам?

21:13 Владимир Путин ответил утвердительно на данный вопрос. Глава государства напомнил, что власти РФ всегда исходила из того, что Украина — нейтральное государство. После этого власти страны внесли в свою конституцию пункт о необходимости вступления в Североатлантический альянс.

Российский лидер заявил, что касается успехов в зоне СВО, то войска РФ продвигаются успешно. При этом Кремль выступает, безусловно, за мирное решение данного конфликта.

21:11 Вопрос президенту Путину от Федора Лукьянова: остается ли среди целей нейтральный статус Украины?

21:08 Владимир Путин указал, что Россия зеркально отвечает на те или иные враждебные действия других государств.

21:06 Вопрос от журналиста издания Weltwoche из Швейцарии. Как президент России видит отношения с данным государством, как российский лидер прокомментирует ситуацию со швейцарской компанией и как малым странам выживать в условиях, где между собой конкурируют большие державы?

21:04 Владимир Путин заявил, что Африка — очень перспективный континент с очень молодым населением. По мнению президента, все государства Африки будут стремиться к улучшению условий для жизни, а это создаст условия для сотрудничества и инвестирования. Россия хочет работать со странами Африки, чтобы вместе развиваться.

21:03 Вопрос Владимиру Путину от корреспондента из Танзании: “ У Африки и России давние отношения, есть новые сферы для сотрудничества?”

20:59 Путин указал, что экономика России демонстрирует устойчивость, при этом безусловно, есть вопросы и проблемы, которые надо решать. Президент отметил, что похожая ситуация везде. Проблема с инфляцией в Российской Федерации была, это было связано с охлаждением экономики страны. В 2026 году инфляция составила шесть процентов, хотя в 2025 году она была больше десяти, отметил глава российского государства.

20:58 Вопрос Федора Лукьянова об экономике: “Многие замечают, что, несмотря на стойкость отечественной экономики, налоги растут, цены периодически также. Что будет дальше?”

20:57 Путин выразил надежду, что касается использования Северного морского пути, что Россия и КНР будут активно сотрудничать в этом направлении.

20:53 Глава российского государства напомнил, что со следующего года на Дальнем Востоке создается единый преференциальный механизм. В этом регионе прекратился процесс депопуляции, уровень доходов у населения и рождаемость выше, чем в среднем по РФ.

20:51 Владимир Путин подчеркнул, что усилия Москвы и Пекина по развитию Дальнего Востока носят целенаправленный характер. Президент отметил, что создана работающая система преференций для бизнеса.

20:49 Вопрос от корреспондента из КНР: какова оценка президентом Путиным перспектив развития совместных предприятий, работающих на Дальнем Востоке?

20.41 Ответ президента: в своей работе я пользуюсь знаниями сотрудников администрации президента, пользующихся всем остальным.

20:40 Вопрос модератора Лукьянова: пользуется ли президент России чатами и нейросетями?

20:38 Возможности искусственного интеллекта колоссальны, отметил Владимир Путин. ИИ развивается так быстро, что людям трудно прогнозировать последствия его развития. Но эксперты заявляют, что количество связей между элементами знаний в ИИ определяется в пять триллионов. При этом количество связей в коре головного человеческого мозга — в тысячу триллионов.

20:35 Федор Лукьянов задал вопрос Владимиру Путину об