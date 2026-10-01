Власти России и Белоруссии подготовили Стратегию молодежной политики

Правительства Российской Федерации и Республики Беларусь подготовили проект Стратегии молодежной политики Союзного государства. Документ будет утвержден президентами двух стран. Об этом сообщил глава российского кабинета министров Михаил Мишустин в ходе заседания Совета министров Союзного государства.

По словам премьер-министра, основная цель документа — создать условия, при которых молодые люди России и Белоруссии получат все необходимое для приобретения хорошей профессии, раскрытия своих талантов и участия в развитии обеих стран. Именно на это, как подчеркнул Мишустин, направлен проект Стратегии молодежной политики, который рассматривается на заседании.

Глава российского правительства отметил, что документ будет передан на подпись президентам. Мишустин выразил уверенность, что принятие стратегии придаст дополнительный импульс совместным усилиям в этой важной сфере.

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