Военблогер оценил перспективы ударов по крупным мостам Украины

После атаки на мост в Киеве заговорили о новых возможностях «Гераней»

Военный блогер Михаил Звинчук, автор Telegram-канала «Рыбарь», назвал любопытной перспективу нового этапа атак на украинские мосты с использованием усовершенствованных беспилотников «Герань».

Он высказался после удара по мосту через Днепр в Киеве, который, по оценке автора публикации, имеет стратегическое значение. Звинчук отметил, что ранее для поражения мостов применялись различные виды боеприпасов.

По его предположению, на ситуацию могут повлиять новые версии «Гераней», оснащённые специальной боевой частью.

Блогер также обратил внимание на то, что атаки на крупные мосты продолжаются уже много лет, однако вопрос о том, какое средство окажется эффективным, остаётся открытым.

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