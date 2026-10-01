Возрождение Сирии: аль-Шараа заявил с трибуны ООН о выходе из изоляции

Президент переходного периода Сирии Ахмед аль-Шараа выступил с программной речью на Генеральной Ассамблее ООН, заявив, что страна преодолевает последствия многолетней разрухи и встает на путь национального возрождения и правового порядка. Это выступление стало первым обращением сирийского лидера к Генассамблее ООН за многие десятилетия.

В своей речи глава государства подчеркнул дипломатический прорыв Дамаска, возобновившего работу десятков иностранных дипмиссий, однако напомнил мировому сообществу о тяжелых внутренних вызовах. Среди главных препятствий для мирного восстановления аль-Шараа выделил необходимость масштабной реконструкции инфраструктуры, а также регулярные внешние военные удары и нерешенный статус Голанских высот.

Руководство республики призвало международные финансовые институты и ООН оказать содействие в программах гуманитарного разминирования и восстановления городов. Политологи отмечают, что выступление призвано легитимизировать новую сирийскую администрацию на международной арене.

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