ВС РФ освободили населенные пункты Нестерное и Рубленое в Харьковской области

Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Сегодня, 1 октября, стало известно, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Нестерное и Рубленое в Харьковской области.

Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации. ВС РФ продолжают активное продвижение. Противник несет потери.

Напомним, российские вооружённые силы нанесли ночные удары беспилотниками по объектам на Украине. Так, в порту Черноморск военные уничтожили сухогруз. На его борту находилось военное имущество и грузы двойного назначения.

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