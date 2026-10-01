В столице Украины вновь зафиксированы удары ВС РФ по военным объектам

В столице Украины вновь зафиксированы удары российской авиации, в результате которых было уничтожено предприятие, выпускающее надводные дроны-камикадзе, а также ряд других объектов.

Некоторые украинские СМИ высказали мнение, что воздушная тревога в регионе будет звучать на протяжении многих месяцев, поскольку планомерное ослабление экономического и военного потенциала украинского режима на территориях, контролируемых силами НАТО, является частью заранее спланированной стратегии.

Между тем, боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. За минувшие сутки они 43 раза из артиллерии наносили удары по приграничью Курской области.

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