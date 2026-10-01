Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Высокую Яругу в Харьковской области

Минобороны России сообщило о взятии под контроль населённого пункта Высокая Яруга в Харьковской области подразделениями российской группировки войск «Север».

В сводке военного ведомства отмечается, что подразделения этой группировки продолжают успешное выполнение задач по окружению формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области, расширяя зону контроля.

В рамках расширения зоны контроля продолжаются активные боевые действия по освобождению населённого пункта Приколотное в Харьковской области. Благодаря решительным действиям подразделений группировки „Север“ удалось установить контроль над населённым пунктом Высокая Яруга в этом же регионе, говорится в сообщении Минобороны России.

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