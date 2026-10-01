Вслед за российским посольством в Лондоне, диппредставительство РФ в Ирландии предупредило европейскую политическую элиты, что попытки изолировать Калининградскую область получат отпор, в том числе с применением ядерного оружия. Чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке, член экспертного совета «Офицеров России» Василий Корчмарь рассказал «МК» о причинах русофобской политики западных элит.

В сообщении посольства РФ в Ирландии отмечается, в частности: «Появилась информация о том, что НАТО готовит воздушную и морскую блокаду Калининграда и Калининградской области. ...Не должно быть никаких сомнений в том, что Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты своей территории».

- Европа готовится к войне, - говорит Василий Корчмарь, - и НАТО уже озвучило три сценария вторжения на территорию Европы, в том числе в Калининград.

Одна из причин подготовки НАТО и Европы к войне заключается в том, что на территории Украины, где идёт конфликт, уже заметно влияние США и Британии. Британия заключила столетнее соглашение о разностороннем сотрудничестве, а вслед за этим Соединённые Штаты Америки подписали соглашение о добыче полезных ископаемых.

Иными словами, Британия и США уже контролируют территорию Украины и её запасы. При этом Европа вкладывает в ситуацию значительные средства. Эта большая сумма не только может быть направлена на помощь Украине — на вооружение и оснащение её вооружённых сил, — но в основном пойдёт на наращивание военного потенциала самой Европы.

Считается, что это одна из причин столь активной поддержки Украины со стороны Европы и Соединённых Штатов Америки в текущем конфликте.

Причина в том, что Европа сейчас использует Украину как полигон и инструмент затягивания войны — чтобы самой успеть подготовиться к противостоянию с Россией. Планы НАТО при этом известны.

Если вспомнить историю, то накануне Второй мировой войны Германия активно вооружалась и захватывала страны Европы. Сейчас тоже наблюдается нагнетание обстановки, которое, по мнению многих экспертов и политиков, может закончиться чем-то очень серьёзным — а именно войной. И тот факт, что такая подготовка ведётся, уже практически никто не отрицает, заключил Василий Корчмарь.