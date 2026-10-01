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Политика 3954

Южнокорейская разведка выяснила, что лидер КНДР Ким Чен Ын страдает от крайней степени ожирения

Южнокорейская разведка узнала, что вес лидера КНДР Ким Чен Ына превысил 140 кг

Южнокорейская разведка узнала, что вес лидера КНДР Ким Чен Ына превысил 140 кг
Фото: Wang Chao/XinHua/Global Look Press

Южнокорейская разведка оценила вес лидера КНДР Ким Чен Ына более чем в 140 килограммов. Представители разведслужбы охарактеризовали его состояние как крайнюю степень ожирения, сообщает AFP.

По оценке Сеула, избыточный вес в сочетании с курением может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом разведка не выявила признаков того, что состояние здоровья мешает северокорейскому лидеру сохранять физическую активность. В частности, сообщается, что он без заметных затруднений поднимается по лестницам.

По данным, озвученным в Южной Корее, за здоровьем Ким Чен Ына внимательно наблюдает его медицинская команда. На основании доступной информации южнокорейская разведка заявила, что явных признаков серьезных проблем со здоровьем у него сейчас не наблюдается.

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Автор:
Ким Чен Ын КНДР Корея

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