Южнокорейская разведка выяснила, что лидер КНДР Ким Чен Ын страдает от крайней степени ожирения

Южнокорейская разведка оценила вес лидера КНДР Ким Чен Ына более чем в 140 килограммов. Представители разведслужбы охарактеризовали его состояние как крайнюю степень ожирения, сообщает AFP.

По оценке Сеула, избыточный вес в сочетании с курением может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом разведка не выявила признаков того, что состояние здоровья мешает северокорейскому лидеру сохранять физическую активность. В частности, сообщается, что он без заметных затруднений поднимается по лестницам.

По данным, озвученным в Южной Корее, за здоровьем Ким Чен Ына внимательно наблюдает его медицинская команда. На основании доступной информации южнокорейская разведка заявила, что явных признаков серьезных проблем со здоровьем у него сейчас не наблюдается.

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