Зал взорвался аплодисментами из-за неоднозначной шутки Трампа

Президент США Дональд Трамп на мероприятии в честь Месяца латиноамериканского наследия пошутил, что только латиноамериканец сможет выжить при падении с площадки нового бального зала Белого дома. Пригласив гостей осмотреть объект, он предупредил их о «длинном спуске». Юмор Трампа вызвал одобрительные возгласы зала.

Американский лидер Дональд Трамп заявил во время мероприятия, посвящённого Месяцу латиноамериканского наследия, что только латиноамериканцы могут выжить при падении с площадки, на которой расположен бальный зал Белого дома. Президент сделал это замечание в Восточном зале после того, как пригласил участников мероприятия пройти на площадку нового бального зала снаружи.

«Туннель ведёт к тому, что, я думаю, станет величайшим бальным залом из когда-либо построенных. Это также огромный военный комплекс с базой для беспилотных летательных аппаратов на вершине», — рассказал Трамп. По его словам, гости мероприятия стали «буквально первой группой, которая когда-либо войдёт в это помещение». Он предупредил всех быть осторожными и не свалиться со спуска: «И только латиноамериканец мог пережить это падение». После этого замечания президент получил одобрительные возгласы от присутствующих.

Мероприятие, посвящённое Месяцу латиноамериканского наследия, которое состоялось в Белом доме, стало первым мероприятием второй администрации Трампа. В 2025 году Белый дом не проводил мероприятий в честь этого месяца, но президент подписал указ, посвящённый этому событию. Выступление Трампа перед присутствующими длилось почти час, в нём также участвовал самый высокопоставленный испаноязычный чиновник в США госсекретарь Марко Рубио. Напомним, что событие произошло после того, как опросы общественного мнения показали, что республиканцы борются с испаноязычным избирательным блоком, который поддержал Трампа на президентских выборах 2024 года.