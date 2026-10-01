Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве, 30 сентября в эфире заявил, что дальнейшее ведение боевых действий против России для Украины невозможно без финансирования и поддержки стран Запада. Запись его выступления опубликована на YouTube.

По мнению журналиста, украинская сторона почти не способна самостоятельно обеспечивать себя деньгами. Именно западные средства, как он считает, позволяют Киеву продолжать военную операцию. Без них, по его словам, это уже нереально. Цель такой помощи Ваннер видит в том, чтобы заставить украинцев капитулировать, и отмечает, что это уже наблюдается.

Перед началом зимнего периода Ваннер обратил внимание на тяжёлое положение украинской энергетики. Он охарактеризовал отрасль как близкую к полному разрушению, а собственное производство электроэнергии в стране — как почти отсутствующее.

Ваннер добавил, что предпочитает называть ситуацию прямо, без смягчения формулировок.

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