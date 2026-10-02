Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за угрозы взрыва

Международный аэропорт Кишинева эвакуируют после сообщения об угрозе минирования. Пограничная полиция Молдовы направила к месту происшествия специализированные подразделения МВД.
Пассажиров и сотрудников аэропорта начали выводить из здания после получения сообщения о возможном минировании. В настоящее время на территории работают экстренные службы.
Регистрация на рейсы временно приостановлена. Из-за произошедшего в расписании вылетов могут произойти изменения.
Пограничная полиция призвала пассажиров с запланированными на сегодня вылетами самостоятельно отслеживать информацию о своих рейсах на онлайн-табло.
В ведомстве также попросили пассажиров сохранять спокойствие.
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