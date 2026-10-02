Сегодня, 2 октября, Алексей Русских официально вступил в должность губернатора Ульяновской области. Он поклялся, что будет добросовестно выполнять свои обязанности.

Глава региона заявил, что особое внимание будет уделять развитию здравоохранения, образования, а также модернизации дорожной сети. В ближайшее время планируется разгрузить главные городские артерии.

Напомним, сегодня также стало известно, что правительство Белгородской области сложило полномочия. Такое решение принято в связи со вступлением в должность губернатора региона Александра Шуваева.

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