Американским военным по решению Хегсета дали выходной для участия в голосовании

Руководитель американского военного ведомства Пит Хегсет приказал организовать один выходной день в американских войсках для того, чтобы военные могли участвовать в голосовании в рамках промежуточных выборов в конгресс США.

"Мы не говорим вам, за кого голосовать, но мы предоставим вам все возможности для этого", - заявил Хегсет в видеообращении, опубликованном в его блоге.

Выходной, как заявил Хегсет, будет организован не позднее 15 октября.

Основной этап голосования состоится 3 ноября. По итогам выборов будет определен состав палаты представителей и распределены 33 сенаторских должности. До выборов обе палаты конгресса контролирует Республиканская партия.

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