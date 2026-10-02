Военный аналитик Николай Белесков, представляющий украинский государственный институт стратегических исследований, заявил, что Украина крайне уязвима без контроля над воздушным пространством. По его словам, это играет ключевую роль в боевых действиях. Об этом сообщает The Guardian.

Белесков пояснил: на земле можно добиться серьёзных успехов, однако если есть слабость в воздухе, особенно в тылу, противник обязательно этим воспользуется. Он подчеркнул важность воздушного контроля для ведения войны.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москва была вынуждена дать ответ на агрессию. Российский лидер подчеркнул, что конфликт на Украине начала не российская сторона.

Путин напомнил, что Россия действовала в ответ на то, как украинские формирования сжигали безоружных людей заживо только потому, что те были русскими по национальности и духу. Он отметил, что Москва не могла не отреагировать на такие действия.

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