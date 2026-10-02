Уитакер: у НАТО нет планов атаковать Россию или ставить под угрозы ее интересы

Североатлантический альянс не имеет планов нападать на российские территории или создавать угрозу для интересов Москвы. С таким заявлением выступил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, комментируя предупреждение посольство РФ в Бельгии о том, что ВС РФ применят весь арсенал средств для защиты Калиниградской области.

«Мы не стремимся атаковать Россию или каким-либо образом ставить под угрозу ее интересы», - сказал Уитакер в эфире телеканала CNBC.

При этом он дал понять, что если Россия сама предпримет какие-либо действия в отношении стран-НАТО, то блок будет к этому готов.

«Мы являемся оборонительным альянсом. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, но не ориентированы на наступательные действия», - еще раз подчеркнул американский постпред.

Ранее посольство РФ в Бельгии предупредило НАТО и бельгийский МИД, что действия альянса вблизи Калининградской области многократно повышают риск прямого военного столкновения, и подчеркнуло готовность России применить весь арсенал средств для защиты своей территории.

Позже президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал эту позицию. Российский лидер отметил, что предупреждения МИД являются не запугиванием, а реакцией на попытки давления, и указал на постоянные заявления европейских политиков о подготовке к войне с Россией.

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