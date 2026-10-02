Белоусов доложил Путину о ходе учений "Центр-2026"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал президенту России Владимиру Путину, что стратегические командно-штабные учения "Центр-2026" проводятся с 28 сентября в соответствии с планом подготовки ВС РФ.

Белоусов заявил, что к мероприятию ривлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части ВКС, ВДВ, соединения и воинские части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии.

Путин посетил полигон Чербакульский в рамках рабочей поездки в Челябинскую область и понаблюдал за ходом учений "Центр-2026", сопряженных с командно-штабными учениями "Взаимодействие-2026" в рамках ОДКБ.

Российский президент посетил Челябинскую область впервые с 2024 года.

Путин сказал, что результаты учений повысят эффективность реагирования российских войск на внешние угрозы.

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