Большая семерка удвоит усилия: Ормуз стал точкой кипения

Страны «Большой семерки» потребовали немедленно и полностью восстановить свободу судоходства через Ормузский пролив, говорится в заявлении лидеров G7 по итогам виртуальной встречи. Участники также заявили о намерении удвоить коллективные усилия для достижения этой цели.

В документе указано на необходимость восстановления прав и принципов судоходства в проливе. Формулировка не содержит конкретных сроков или механизмов исполнения.

О каких именно шагах идет речь, в заявлении не раскрывается. Перечень мер и ответственных за их реализацию не приводится.

Встреча прошла в виртуальном формате. О ее продолжительности и составе участников в публикации не сообщается.

К кому именно адресовано требование, в тексте напрямую не уточняется. Формулировка носит общий характер и касается принципов судоходства в проливе.

Ормузский пролив — ключевая артерия для мировой нефтяной логистики. Через него проходит значительная часть поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, и любые ограничения здесь отражаются на ценах и страховых ставках.

До этого Иран создал Управление по делам Персидского залива для контроля судоходства в проливе и сообщал об атаках на суда, нарушающие, по его версии, правила прохода. Ряд стран фиксировал рост рисков для коммерческого судоходства в этом районе.

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