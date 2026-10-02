Британия дошла до предела: университеты превратят в тюрьмы

Британский аналитический центр Prosperity Institute предложил переоборудовать под тюрьмы выставленные на продажу помещения университетов на фоне переполненности мест содержания преступников. Идея изложена в отчете центра о решении кризиса вместимости тюрем.

В отчете указано, что дополнительные объекты можно использовать для разгрузки тюремной системы. Поводом названы программы реструктуризации, в рамках которых некоторые британские вузы продают помещения, а иногда и целые кампусы.

По оценке центра, покупка помещений у университетов и их переоборудование обойдутся государству значительно дешевле, чем строительство мест для заключенных с нуля. Экономия достигается за счет готовой инфраструктуры и коммуникаций.

Помимо вузов, в отчете предлагается рассмотреть для этих целей покупку школ-интернатов и учебных центров для медиков. Их перепрофилирование также оценивается как менее затратное.

С 2024 года британские правоохранители получили возможность отпускать преступников после отбывания половины срока из-за переполненности тюрем. По этой программе на свободу вышли около 60 тыс. человек.

Тюремная система Англии и Уэльса давно работает на пределе вместимости, и власти неоднократно предупреждали о рисках нехватки мест. Досрочное освобождение стало временной мерой, вызвавшей критику со стороны части политиков и правозащитников.

Реструктуризация британских вузов связана с финансовыми трудностями ряда учебных заведений и падением числа студентов в отдельных программах. Продажа кампусов рассматривается как способ сократить расходы и долги.

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