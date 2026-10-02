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Политика 1958

Британия дошла до предела: университеты превратят в тюрьмы

Британский центр предложил покупать помещения вузов для разгрузки тюрем

Британский центр предложил покупать помещения вузов для разгрузки тюрем
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия

Британский аналитический центр Prosperity Institute предложил переоборудовать под тюрьмы выставленные на продажу помещения университетов на фоне переполненности мест содержания преступников. Идея изложена в отчете центра о решении кризиса вместимости тюрем.

В отчете указано, что дополнительные объекты можно использовать для разгрузки тюремной системы. Поводом названы программы реструктуризации, в рамках которых некоторые британские вузы продают помещения, а иногда и целые кампусы.

По оценке центра, покупка помещений у университетов и их переоборудование обойдутся государству значительно дешевле, чем строительство мест для заключенных с нуля. Экономия достигается за счет готовой инфраструктуры и коммуникаций.

Помимо вузов, в отчете предлагается рассмотреть для этих целей покупку школ-интернатов и учебных центров для медиков. Их перепрофилирование также оценивается как менее затратное.

С 2024 года британские правоохранители получили возможность отпускать преступников после отбывания половины срока из-за переполненности тюрем. По этой программе на свободу вышли около 60 тыс. человек.

Тюремная система Англии и Уэльса давно работает на пределе вместимости, и власти неоднократно предупреждали о рисках нехватки мест. Досрочное освобождение стало временной мерой, вызвавшей критику со стороны части политиков и правозащитников.

Реструктуризация британских вузов связана с финансовыми трудностями ряда учебных заведений и падением числа студентов в отдельных программах. Продажа кампусов рассматривается как способ сократить расходы и долги.

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