Британские военные отработали на учениях охоту за теневым флотом РФ

Британские военные впервые за послевоенные годы провели наземные манёвры на Фарерских островах. По данным The Telegraph, Лондон взял на себя ключевую роль в тренировке действий против российского «теневого флота».

Вместе с датскими военнослужащими действовали британские морпехи. Основной упор сделали на захват судов, которые Москва применяет для обхода ограничительных мер, а также на защиту подводных линий связи. К манёврам привлекли несколько сотен бойцов из британской оперативной группы морских спецопераций. Они отрабатывали высадку с воды и подъём на борт в вертикальном режиме.

Глава оборонного ведомства Британии Уэс Стритинг в беседе с The Telegraph назвал целью учений «усиление нашего сдерживания в отношении России». По его словам, военные готовятся к «дальнейшим операциям по перехвату судов российского теневого флота». Такой шаг намекает на то, что британцы станут чаще проверять российские нефтяные танкеры прямо на борту.

Стритинг также заявил о враждебных шагах Москвы. Среди них он назвал картографирование подводных кабельных сетей. 2 октября министр возглавил саммит Объединённых экспедиционных сил в исландском Кефлавике. На встречу приехали представители Украины и Канады.

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