Британский самолет-разведчик засекли у российской границы

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint патрулирует воздушное пространство Эстонии примерно в 50 километрах от российской границы, следует из данных о его полете, пишет РИА Новости.

Самолет вылетел с британской авиабазы Уоддингтон и взял курс на северо-восток. После этого он прошел над Балтийским морем в районе Калининграда, а затем направился через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии.

По состоянию на 15:00 мск самолет продолжал совершать петли недалеко от границы с Россией.

Российские власти ранее выражали обеспокоенность увеличением военного присутствия НАТО в Европе.

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