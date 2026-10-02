Бундесвер планирует собрать беспилотный полк: назван срок

В Германии к 2029 году появится первый полк дронов

В Германии рассчитывают полностью подготовить к боевому применению новое подразделение Бундесвера, связанное с беспилотниками, к 2029 году. Об этом передаёт DPA со ссылкой на инспектора сухопутных войск Кристиана Фройдинга. Речь идёт о первом специализированном полке БПЛА за всю историю Бундесвера. Ранее о его формировании объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По сведениям телеканала N-TV, новая структура будет частью 10-й танковой дивизии. В эту же дивизию входит бронетанковая бригада Бундесвера, размещённая в Литве.

DPA уточняет, что полк будет состоять из 5-6 рот. Одна из них займётся применением БПЛА на небольших расстояниях. Другая предназначена для действий на дистанции свыше 500 километров.

Кроме того, в состав планируют включить роту радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и роту противодействия беспилотникам. Ещё одна рота будет заниматься испытаниями и экспериментами в сфере БПЛА.

Фройдинг пояснил, что такой подход позволит собрать в одной структуре дальнейшее развитие беспилотных аппаратов, проверку новых образцов и их боевое применение.

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