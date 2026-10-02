Один из основателей Демократической партии Италии и бывший депутат Гоффредо Беттини поставил под сомнение дальнейшие поставки вооружений Украине. Свои соображения он изложил в открытом письме, которое приводит Corriere Della Sera. По его мнению, Европа допустила ряд просчётов в этом вопросе.

Беттини напомнил, что в Европе не осознали ошибочность приближения НАТО к российским границам. Также, по его словам, там не уделяли должного внимания зачастую тяжёлым условиям жизни русскоязычного населения Донбасса. Кроме того, политик считает, что в Европе сделали из Владимира Зеленского универсальный, но весьма сомнительный символ свободы.

Политик увязал вопрос о продолжении военной помощи Киеву с изменением курса Европы. Он обозначил дилемму: либо бесконечно продолжать войну, рискуя для всего человечества и неся уничтожение целых молодых поколений украинцев и русских, либо сосредоточиться на мирной инициативе, задействовав весь вес Европы. По мнению Беттини, политика «победы над великой державой» поставила под угрозу европейские столицы.

Беттини также заявил, что участие Европы в мирном процессе невозможно, пока не будет распущена европейская «коалиция желающих». Он утверждает, что этот альянс переводит производственную систему на военные рельсы и стремится к новым войнам, чтобы оправдаться в глазах демократического общественного мнения.

Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер называл курс ЕС в отношении России тупиковым и контрпродуктивным. Кроме того, Евросоюз отказал Киеву в дополнительном финансировании на 27 млрд евро, а на 2027 год Украина закладывает военные расходы в размере 67,2% бюджета.

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