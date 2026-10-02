«Центр-2026»: Путин наблюдал за финалом учений на Чебаркульском полигоне

От «Герани-5» до роботов: что показали Путину на полигоне

Верховный Главнокомандующий Владимир Путин прибыл на полигон Чебаркульский (Челябинская область), где в активной фазе развернулось стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026», сопряжённое с учениями по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2026».

Главу государства сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, полномочный представитель президента в Уральской федеральном округе Артём Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичёв.

Учения проходят с 28 сентября по 3 октября. Учебные задачи решаются на Центрально-Азиатском стратегическом направлении и в акватории Каспийского моря. В манёврах задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих, 11 полигонов, семь иностранных контингентов и наблюдатели из 51 страны.

«Главная цель учения — совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии, — подчеркнул Владимир Путин, открывая заключительный этап. — Участники на практике применяют новое вооружение и технику, и при этом все задачи решаются с учётом опыта проведения специальной военной операции».

На полигоне Чебаркульский сосредоточено свыше шести тысяч военнослужащих из России и других государств, а также подразделения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Министр обороны Андрей Белоусов доложил Верховному Главнокомандующему: «Войска и силы завершили совместную подготовку и готовы к активной фазе».

По его словам, на полигоне задействовано 700 единиц техники, более 600 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и свыше 60 роботизированных систем.

В ходе посещения полигона Владимир Путин осмотрел выставку вооружения, военной и специальной техники — всего более 300 образцов. Верховному Главнокомандующему показали, в частности, беспилотные летательные аппараты, включая реактивные ударные «Герань-4» и «Герань-5», дроны-перехватчики и системы радиоэлектронной борьбы.

Президенту рассказали о тактико-технических характеристиках реактивных беспилотников, которые стали головной болью для украинской ПВО. Скорость 350-450 километров в час делает беспилотезными мобильные огневые группы ВСУ и малоскоростные дроны-истредители.

Перед началом осмотра Президент провёл краткую встречу с иностранными военными атташе, поблагодарил их за участие в учении «Центр-2026» и выразил надежду на продолжение сотрудничества. Всего на учения прибыли делегации из 55 иностранных государств — главы и представители зарубежных оборонных ведомств.

«Уверен, что результаты учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026» и полученный личным составом опыт повысят эффективность реагирования на внешние угрозы безопасности наших стран», — заявил Владимир Путин.

Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026» проводится с 28 сентября по 3 октября. Сопряжено с командно-штабным учением «Взаимодействие-2026» по линии ОДКБ. Задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих, 11 полигонов, акватория Каспийского моря. Семь иностранных государств направили свои контингенты, 51 страна — наблюдателей. На полигоне Чебаркульский — свыше шести тысяч военнослужащих, около 700 единиц техники, более 600 беспилотников, свыше 60 роботизированных систем.