Владимир Зеленский выступил с истерическим заявлением после ночного удара ВС РФ. На фоне произошедшего в Киеве транспортного коллапса из-за удара по железнодорожному мосту глава киевского режима дерзко потребовал от Запада усилить антироссийские санкции. Соответствующее заявление глава государства опубликовал в своем Телеграм-канале.

«Этой ночью россияне выпустили по Украине более 100 ударных дронов, из них почти 50 – реактивные», – написал украинский лидер. Он подтвердил, что в ряде регионов были зафиксированы попадания, затронувшие критическую инфраструктуру.

Особое внимание в своем обращении Зеленский уделил ситуации в украинской столице. «В Киеве несколько раз «шахедами» ударили по Южному мосту», — отметил он. Кроме того, по его словам, в Харькове зафиксировано повреждение института и объектов инфраструктуры, а под обстрелы также попали Днепровская, Одесская, Киевская, Полтавская и Ровенская области.

На фоне произошедшего в Киеве транспортного коллапса, где было закрыто движение по трем мостам, Зеленский обратился к Западу с призывом об усилении давления на Москву. «Если Кремль выбрал больше ударов, то санкции должны работать и усиливаться», — резюмировал глава режима.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что Южный мост полностью перекрыт для движения транспорта с обеих сторон, движение по мосту Метро частично ограничено одной полосой, а на мосту Патона полностью заблокирован проезд с правого на левый берег, из-за чего киевляне сейчас пешком переходят Южный мост через Днепр.

Минобороны России, в свою очередь, рано утром в пятницу сообщило, что Вооруженные Силы РФ продолжают наносить удары по объектам портовой, энергетической инфраструктуры Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Также подтверждалось, что в ходе ночной атаки дронов в Киеве был поражен автожелезнодорожный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистические поставки.

Российский военкор Александр Сладков, комментируя транспортный коллапс в Киеве, объяснил, что российские войска перешли к классической операции по блокированию украинской столицы, поражая мосты, энергетические коммуникации, объекты ВПК и главные административные сооружения. Он отметил, что так же действовала НАТО в Белграде.