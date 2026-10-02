Два F-16V долетели до Тайваня только после визита Си Цзиньпина в США

Первые два из 66 заказанных у США истребителей F-16V Block 70 прибыли на авиабазу Чжихан в уезде Тайдун на юго-востоке Тайваня, сообщает портал Focus Taiwan. Машины с бортовыми номерами 6727 и 6728 вылетели с предприятия Lockheed Martin в Техасе ещё 17 августа, достигли Гавайских островов 21 августа, но оставались там более месяца — и не отправлялись на остров до окончания визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон 23–25 сентября.

Контракт на поставку 66 истребителей стоимостью $8 млрд был одобрен Вашингтоном в 2019 году, в первый президентский срок Дональда Трампа. Первоначально Тайбэй рассчитывал получить первую партию ещё в 2023 году, но из-за пандемии COVID-19, сбоев в цепочках поставок и проблем с интеграцией программного обеспечения сроки неоднократно сдвигались. По данным министерства обороны острова, к концу 2026 года поступит лишь часть заказанных машин, а полная поставка отодвинута минимум на 2027 год.

Новые истребители пополнят авиапарк тайваньских ВВС, в котором уже числятся 139 машин предыдущей модификации F-16V Block 20, базирующихся в уездах Цзяи и Хуалянь. Самолёты будут перегоняться с завода на остров группами своим ходом с дозаправкой в воздухе от самолётов-заправщиков ВВС США.

Прибытие F-16V совпало с обострением дискуссии о будущем американских военных поставок Тайбэю. Пакет вооружений на $14 млрд, включающий ракеты-перехватчики PAC-3 MSE, комплексы NASAMS и системы управления IBCS, остаётся замороженным. Президент США Дональд Трамп прямо назвал его «хорошим козырем на переговорах» с Пекином. Решение по сделке может откладываться и далее — в преддверии ещё двух запланированных встреч лидеров США и КНР. Вашингтон рассматривает возможность объявить о поставках не раньше саммита АТЭС в Шэньчжэне в ноябре.

Задержка поставок уже поставила под угрозу программу создания многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны Тайваня, получившей название T-Dome. По данным Taipei Times, пропуск запланированного производственного цикла на перегруженных оборонных предприятиях грозит переносом заказа на более позднюю партию. Заместитель министра иностранных дел Тайваня Чэнь Мин-чи 27 сентября заявил, что стратегический курс США в отношении поддержки острова остаётся неизменным, однако конкретных сроков разблокировки пакета не назвал.

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