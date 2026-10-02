Дверь открыта: Песков высказался о соглашениях по Черному морю

Песков: Россия открыта для диалога по безопасности в Черном море для всех стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что Москва остается открытой для диалога по вопросам обеспечения безопасности в Черном море со всеми заинтересованными государствами, однако на данный момент предметные переговоры по заключению двусторонних соглашений еще не ведутся.

«Смотря какие, мы открыты для диалога, для всех стран, но каких-либо здесь конкретных разговоров пока не ведется», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможном обсуждении таких сделок с Турцией, Египтом и Индией.

Отвечая на вопрос о наличии конкретных предложений со стороны других государств, Песков напомнил о недавних заявлениях Владимира Путина: «Об этом же, собственно, речь вчера заходила на Валдае. Президент ответил».

Накануне на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин подчеркнул, что к российской стороне поступает множество обращений с призывами остановить атаки в Черном море, однако напомнил, что не Москва была инициатором эскалации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ведет консультации с Анкарой, Каиром и Нью-Дели касательно инициатив по гарантированию безопасного судоходства, которые потенциально могут быть оформлены в виде двусторонних договоренностей.