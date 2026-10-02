Экономист рассказала, что представляет собой украинский план «Б» по конфликту с РФ

Украинский экономист Елена Билан в беседе с изданием «Общественное» заявила, что при невозможности привлечь западные займы для покрытия бюджетного дефицита Украину ждёт поражение в конфликте с Россией. По её словам, плана «Б» фактически не существует, а сам он означал бы проигрыш в войне.

Билан добавила, что стоимость боевых действий для украинского бюджета стремительно увеличивается. Она подчеркнула, что Украина не в состоянии самостоятельно обеспечивать свои военные потребности.

Ранее стало известно, что Евросоюз отказал Киеву в дополнительном финансировании на 27 миллиардов евро. Издание Politico сообщило о тревожном финансовом положении страны.

До этого Еврокомиссия отклонила запрос Украины на 250 миллионов долларов для поддержки аграриев. Кроме того, экспорт чёрных и цветных металлов из Украины в августе 2026 года сократился на 48,1% по сравнению с прошлым годом, до 186 миллионов долларов. На 2027 год Украина закладывает военные расходы в размере 67,2% от общего объёма запланированных расходов в 161,2 миллиарда долларов.