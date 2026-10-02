Фернан Картайзер, представляющий Люксембург в Европарламенте, считает, что Евросоюз утратил вес в мировых делах. Причиной он назвал курс, который Брюссель проводит в отношении Москвы. Такую оценку его офис обнародовал в заявлении.

В четверг Владимир Путин говорил, что Москва не выдвигает никаких предварительных требований для налаживания связей с ЕС или с отдельными странами Европы. По его словам, Россия не мешает европейцам строить отношения с ней. При этом в Европе, отметил он, пытаются осложнить такие контакты.

В заявлении офиса Картайзера указано: из-за этого ЕС потерял значительное влияние на международной арене. Теперь, по его мнению, союз не может внести конструктивный дипломатический вклад в урегулирование украинского конфликта.

Позицию депутат передал через открытое письмо, направленное руководителю Европарламента Роберте Метсоле.

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