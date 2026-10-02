«Это блокада»: в Раде предупредили о катастрофическом сценарии для Киева

Украинская столица в ближайшем будущем рискует столкнуться с полной изоляцией, если ситуация с поврежденными мостами продолжит ухудшаться. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, комментируя происходящее в Киеве на фоне недавних ударов.

«Вопрос мостов значительно серьезнее, чем кажется на этот раз. Киев может столкнуться уже не с отдельным транспортным кризисом, а с общегородским инфраструктурным коллапсом. А в предельном сценарии — с блокадой столицы», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По словам депутата, переправы имеют критическое значение для жизнеобеспечения мегаполиса, а их роль выходит далеко за рамки обычного перемещения между левым и правым берегами Днепра.

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщил об ограничении движения по трем ключевым столичным мостам. По данным издания «Новости. Live», в городе уже развернулся транспортный коллапс. Ранее Южный мост в Киеве дважды перекрывали из-за пожаров после взрывов. Министерство обороны России утром в пятницу подтвердило нанесение ночных ударов по автожелезнодорожному мосту, через который осуществлялась военная логистика противника.

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