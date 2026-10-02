Евкуров раскрыл, чему уделялось внимание на учениях «Центр-2026»

В ходе масштабных стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» особое внимание уделяется слаженности действий и практическому применению воинских контингентов из других государств. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров, докладывая президенту России Владимиру Путину о ходе маневров.

«В ходе подготовки и проведения учений мы уделили особое внимание нашим иностранным коллегам по трем направлениям. Первое — это организация на пунктах управления в ходе развертывания, подготовки, принятия решений», — сообщил замглавы военного ведомства.

По словам Евкурова, следующие этапы охватывают размещение сил в базовых районах и их непосредственное задействование в учебных операциях.

«По второму направлению — это размещение в районах сосредоточения, базовых районах непосредственно. И третье непосредственно — это уже применение, в том числе малых тактических групп, в ходе действий», — пояснил заместитель министра обороны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что проходящие в России маневры носят плановый характер и направлены на реализацию задач военного строительства, не будучи связанными с текущими внешними вызовами у границ государства.