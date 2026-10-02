Еврокомиссия одним словом перечеркнула заявления Киева

Еврокомиссия опровергла утверждение Киева о нехватке бюджетного финансирования в 27 млрд евро, заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе. По ее словам, об этом дефиците сообщали лишь СМИ.

Пинью отметила, что Еврокомиссия никогда не говорила о существовании такой нехватки. По ее словам, вчера были проведены консультации, которые показали отсутствие дефицита.

До этого Зеленский неоднократно заявлял, что Киеву не хватает 27 млрд евро сверх запланированного на этот год финансирования. Эти заявления он делал публично.

Таким образом, оценки Киева и Еврокомиссии разошлись. ЕК настаивает, что цифра не подтверждается ее данными.

На какие именно консультации ссылается Пинью и с кем они проводились, на брифинге не уточнялось. Не приводится и разбивка по программам, из которых закрываются бюджетные потребности Украины.

ЕС финансирует бюджетные расходы Украины через несколько инструментов, включая программу Ukraine Facility и кредит Ukraine Support Loan. Выплаты увязаны с выполнением Киевом согласованных условий и проводятся траншами.

Еврокомиссия уже сообщала о перечислении Украине 2,9 млрд евро макрофинансовой помощи, а общая поддержка Киева со стороны ЕС и его государств-членов с 2022 года оценивалась в 227,4 млрд евро. Часть этих средств сформирована за счет доходов от замороженных российских активов.

Стало известно, сколько всего ЕС влил в Украину с 2022 года.

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