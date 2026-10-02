Европа впервые публично осадила США по дизелю

Еврокомиссия отвергла требование США о высвобождении европейских стратегических запасов дизельного топлива, заявив об отказе от идеи запрета экспорта дизеля из США, передает Reuters. При этом в ЕК выразили готовность обсуждать с Международным энергетическим агентством скоординированные меры на фоне высоких цен на энергоносители.

В Еврокомиссии отвергли предположение, что возможное решение о высвобождении запасов стало бы уступкой давлению Вашингтона. Там отметили, что ситуация с ценами отслеживается с февраля, то есть задолго до последних заявлений США.

В марте уже было согласовано скоординированное высвобождение нефтяных резервов совместно с Международным энергетическим агентством. Этот шаг в ЕК приводят как пример работы по линии МЭА, а не под внешним нажимом.

По данным Reuters, администрация США потребовала от крупных европейских стран, включая Францию и Германию, высвободить порядка 100 млн баррелей дизельного топлива в течение 20 дней. В качестве рычага Вашингтон пригрозил возможным запретом на экспорт американского дизеля.

В пятницу страны ЕС обсуждали французское предложение о высвобождении 50 млн баррелей дизеля и еще 50 млн баррелей нефти странами МЭА. Итогового решения по этому предложению в публикации не приводится.

Дизельное топливо остается одним из самых чувствительных сегментов европейского энергорынка: от него зависят грузоперевозки, сельское хозяйство и промышленность. Резкие колебания цен на дизель напрямую влияют на себестоимость товаров и инфляцию в ЕС.

США являются крупным экспортером дизеля, и ограничение поставок затронуло бы не только Европу, но и глобальный рынок. Страны МЭА ранее уже прибегали к коллективному высвобождению резервов для сглаживания скачков цен на нефть.

Трамп пригрозил Европе прекращением поставок дизеля.

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