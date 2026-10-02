Представитель Люксембурга в Европарламенте Фернан Картхайзер выступил с критикой курса Евросоюза в отношении России. По его мнению, текущая линия Брюсселя лишена логики и приносит вред, а само объединение оказалось в безвыходном положении. Соответствующее заявление распространил его аппарат.

Ранее президент России Владимир Путин в четверг отметил, что Москва не требует предварительных условий для восстановления связей с Евросоюзом или отдельными европейскими государствами. По его словам, Россия не мешает европейским странам налаживать контакты с Москвой, тогда как в Европе предпринимаются попытки блокировать такие связи.

Связи Москвы и Брюсселя заметно испортились из-за конфликта на Украине. Западные страны встали на откровенно антироссийские позиции и голословно вменяют Москве причастность к различным инцидентам от вмешательства в выборы до якобы подготовки нападения. Российская сторона не раз отвергала эти утверждения.

До этого появлялась информация, что на 2027 год Украина закладывает военные расходы в размере 67,2% от общей суммы запланированных трат в $161,2 млрд без учёта обслуживания и погашения госдолга, а также внутреннего кредитования. На оборону предусмотрено $108,3 млрд. Издание уточняет, что цифра может быть неокончательной: в 2026 году дополнительные ассигнования на армию уже одобряли в июне, а теперь оборонное ведомство снова запрашивает ещё $27 млрд. Как писало Politico, у Киева иссякают ресурсы для продолжения боевых действий на фоне дефицита вооружений и приближающейся зимы. Украинские власти оценивают дефицит оборонного финансирования в 2026 году в $27 млрд и уже работают в режиме жёсткой экономии. При этом новые запросы Киева породили вопросы у европейских партнёров: западные медиа писали о напряжённой дискуссии по заявленным суммам, а один дипломат ЕС сравнил дальнейшее финансирование Украины с поливом пустыни.

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