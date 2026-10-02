Политолог Ростислав Ищенко в беседе с ИС «ВЕСТИ» допустил, что Европа может оказаться в состоянии, сопоставимом с текущим положением Украины.

Как заметил собеседник издания, Европа сейчас находится в состоянии выбора, и европейцы могут выбрать либо мягкую капитуляцию, либо дальнейшую конфронтацию.

Согласно прогнозу Ищенко, при дальнейшей конфронтации Европа окажется разорена подобно тому, как Украина разорена сейчас. По словам эксперта, даже по сравнению с 2022 годом Украина сейчас находится в очень плохом состоянии, не говоря уже о сравнении с 2014 годом.

Спикер предсказал, что в случае продолжения конфронтации Европа лишится значительной части населения, потому что многие сразу же уедут. Кроме того, он допускает, что будут и просто демографические потери из-за того, что такое количество в дальнейшем прокормить не получится.