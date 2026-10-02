Европейцы озаботились высвобождением стратегических запасов дизельного топлива

Британия ведет переговоры с европейскими союзниками о высвобождении стратегических запасов дизельного топлива после того, как администрация Трампа потребовала от Германии и Франции распечатать свои запасы, дабы сдержать стремительный рост мировых цен на энергоносители, пригрозив в противном случае ввести запрет на экспорт топлива из США.

В четверг министры провели телефонные переговоры с представителями Еврокомиссии (ЕК), Германии, Франции, Италии и Ирландии, чтобы обсудить вопрос о сокращении запасов топлива после того, как администрация Трампа потребовала от Берлина и Парижа высвободить свои стратегические запасы, чтобы сдержать стремительный рост мировых цен на энергоносители, пригрозив в противном случае ввести запрет на экспорт топлива из США.

Это предупреждение свидетельствует об усилении давления на Европу, поскольку Трамп рассматривает возможность введения более масштабного запрета, чтобы снизить внутренние цены на топливо перед промежуточными выборами в США в ноябре, отмечает The Guardian.

Трамп заявил, что Вашингтон может попросить своих европейских союзников высвободить стратегические запасы дизельного топлива. «Мы можем это сделать. У них есть немного дизельного топлива», — сказал Трамп журналистам во время предвыборной поездки в Техас, вскоре после того, как министр финансов Скотт Бессент призвал Европу «немедленно» высвободить свои запасы.

Бессент упомянул о возможном сокращении поставок дизельного топлива в своем посте в социальных сетях, написав: «Наши европейские партнеры должны ускорить выполнение своих текущих обязательств и немедленно предоставить дополнительные поставки, чтобы справиться с продолжающимися перебоями в поставках».

Администрация Трампа недовольна тем, что Франция и Германия, по её мнению, не выполняют взятые на себя обязательства по высвобождению запасов нефти и бензина. Топливные станции по всей Европе вряд ли останутся без топлива, поскольку около 70% потребляемого в Европе дизельного топлива производится на местных нефтеперерабатывающих заводах. Кроме того, в Европе есть резервные запасы топлива. Однако эксперты опасаются, что конкуренция за поставки на мировом рынке приведёт к росту цен на заправках.

Неясно, будет ли Британия включена в этот запрет, но сокращение поставок из США приведёт к резкому росту цен на топливо, поскольку в Британии не производится достаточно дизельного топлива для удовлетворения внутреннего спроса. В прошлом году около трети импортируемого в Британию дизельного топлива поступало из США. Ранее на этой неделе министр финансов Джон Хили признал, что цены на дизельное топливо в Великобритании «экстремально» высоки, и сообщил, что правительство ведёт переговоры с США о том, чтобы не допустить введения запрета.

Официальный представитель Европейской комиссии Анна Кайса Итконен подтвердила, что в пятницу страны — члены ЕС проведут срочные переговоры с Еврокомиссией, чтобы обсудить скоординированный ответ на сложившуюся ситуацию.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что он «абсолютно уверен» в том, что Европа может помочь снизить стремительно растущие мировые цены на топливо, сократив свои запасы дизельного топлива, предназначенные для чрезвычайных ситуаций.

Ранее представитель США заявил журналистам, что «в интересах Европы» сотрудничать с США в поиске способов увеличения предложения продуктов нефтепереработки и снижения затрат для потребителей. Война США в Иране привела к перебоям в поставках энергоносителей через Ормузский пролив и резкому росту цен на нефть. До начала войны, в феврале, нефть марки Brent — международный эталон для определения цен на нефть — торговалась по цене около 72 долларов за баррель. В четверг цена превысила 101 доллар.