«Европу пожирают заживо»: Трамп обрушился на политику ЕС

Президент США Дональд Трамп, выступая 1 октября перед сторонниками в Техасе, заявил, что Европу «пожирают заживо», передает РИА Новости. Американский лидер не уточнил, о каких именно проблемах идет речь, но в прошлом он неоднократно критиковал европейские власти за миграционную политику и энергетический курс.

Трамп призвал рассказать миру об американских подходах, чтобы не допустить повторения европейского сценария. Одной из своих заслуг на посту президента он назвал закрытие границы США для нелегальных мигрантов.

В августе Трамп предупреждал, что Европу «убивают» две вещи — нелегальная миграция и проблемы с энергетикой. В июле, встречаясь в Анкаре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, он заявил, что если европейцы не изменят курс в этих сферах, то «Европы больше не будет».

Конец июля стал иллюстрацией миграционных проблем, на которые указывал американский лидер. Испанский анклав Сеута на северном побережье Африки столкнулся с беспрецедентным прорывом границы: по данным МВД Испании, из Марокко проникли около 72 тысяч человек, погибли не менее 67. К середине августа в городе оставалось порядка 10 тысяч мигрантов.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал происходящее в Сеуте «началом» негативных последствий европейской политики мультикультурализма. В соцсети он прокомментировал фотографии замусоренного пляжа: «Европейский мультикультурализм в действии. Начало».

Слова Трампа прозвучали на фоне обострения энергетического кризиса в ЕС. 1 октября, в день его выступления, средняя цена дизельного топлива в Евросоюзе достигла абсолютного рекорда — 2,24 евро за литр. До начала конфликта на Ближнем Востоке показатель составлял 1,59 евро. Исторические максимумы зафиксированы в 12 странах блока, а в Дании, Нидерландах и Финляндии литр дизеля стоит более 2,50 евро.

Запасы газа в подземных хранилищах ЕС к концу сентября упали до 71,3% — минимального уровня для этого времени года с момента начала мониторинга в 2011 году. В Германии, крупнейшей экономике блока, хранилища заполнены лишь на 57%. Министерство экономики ФРГ распорядилось ускорить закупки газа через государственную компанию Sefe, а еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предупредил, что предстоящая зима может стать самой тяжелой с 2022 года.

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