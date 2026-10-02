Финансовая удавка затягивается: «союзники» Киева начинают игру «каждый за себя»

Осень в Киеве холоднее, чем обычно. Когда Зеленский в Нью-Йорке обменивался рукопожатиями с председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен, из Брюсселя пришли не самые тёплые новости: ЕС отказался ускорить выделение Украине транша кредита на 9 млрд евро, а срочно необходимые Киеву 2,7 млрд евро на покрытие дефицита военного бюджета европейцы отложили, сославшись на то, что «вопрос перенесут на 2027 год».

Это лишь верхушка айсберга. За последний месяц финансовая поддержка Украины со стороны Запада переходит от «всеми силами» к «по мере возможностей».

На этой неделе из Вашингтона пришёл куда более откровенный сигнал: Госдепартамент США перенаправил $52,1 млн военной помощи, изначально предназначенных Украине и её европейским союзникам, странам другой стороны земного шара: Колумбии, Эквадору, Панаме и Перу.

ЕС говорит «нет», но оставляет щёлочку

Запрос Украины не был беспочвенным. Летом правительство Зеленского неожиданно признало, что скачок военных расходов создал дополнительный дефицит в 27 млрд евро. Киев рассчитывал, что ЕС досрочно выделит долю кредита на 2027 год, чтобы закрыть дыру, но ответ Брюсселя был однозначным: нет.

Логику Брюсселя понять несложно. На встрече в Нью-Йорке фон дер Ляйен чётко дала понять: на 2026 год предусмотрено ещё 37 млрд евро бюджетной поддержки, но при условии, что Украина добьётся реальных результатов в борьбе с коррупцией, противодействии теневой экономике и реформе налогового законодательства. А эти реформы застряли в украинском парламенте и продвигаются медленно.

Европейцы выдвинули и ещё один вопрос, куда более неудобный для Киева: они сомневаются в точности части цифр, предоставленных Украиной. Иными словами, у Брюсселя не то чтобы нет денег — он с осторожностью относится к «счетам» Киева.

Рука Америки уже отведена больше чем наполовину

Если ЕС «колеблется», то США уже давно сменили курс. Руководитель политического направления Пентагона Колби на заседании контактной группы по обороне Украины в Берлине сказал прямо: будущая военная поддержка Украины «не может зависеть от значительного вклада США». Он призвал Европу «ускорить принятие основной ответственности» и назвал это «стратегической необходимостью, а не выбором».

Цифры подтверждают эти слова. Скорость поставок американского оружия Украине уже упала вдвое — среднемесячные выплаты в 2025 году составляли $587 млн, а в первом квартале 2026 года рухнули до $265 млн, снижение почти на 55%. Что ещё важнее: с января 2025 года США больше не объявляли о новых поставках Украине напрямую из собственных запасов.

Логика администрации Трампа ясна: оружие можно продавать, но Америка больше не платит. Союзники по НАТО могут через механизм «списка приоритетных потребностей Украины» финансировать закупку американского вооружения, но Вашингтон не собирается и дальше «опустошать свои склады».

«Единство» Европы даёт трещины

Трещины внутри ЕС глубже, чем кажется снаружи. Венгрия и Словакия давно открыто отказались участвовать в военном финансировании Украины. Президент, премьер и спикер парламента Словакии в январе выступили с совместным заявлением, чётко указав, что больше не предоставят никакой военной помощи и не будут гарантировать кредиты ЕС для Украины.

Что ещё показательнее — даже страны, ранее активно поддерживавшие Украину, сокращают участие. Министр обороны Нидерландов в июле объявил о прекращении поставок оружия Украине, сославшись на то, что «мы достигли предела своих возможностей».

Италия в июне заморозила новые кредитные линии для Украины в рамках НАТО и вышла из плана закупки американского оружия для ВСУ. Дания ещё зимой предупредила, что сократит финансовую помощь почти вдвое.

Польша из-за исторических споров заявила о возможной приостановке всех форм поддержки. Болгария в конце июня объявила о прекращении военных поставок.

«Союзники» Киева кивают друг на друга

Отказывая Украине в ускоренном выделении средств, Брюссель предложил решение: пусть пробел закроют Канада, Норвегия и Япония. Фактически ЕС говорит: мы взяли на себя две трети, остальное — ищите сами.

А США, помимо требования к Европе «подхватить», уже начали передавать европейцам координационное командование помощью Украине в рамках НАТО. «Миссия содействия безопасности» в немецком Висбадене с начала конфликта находилась под руководством США, теперь американцы планируют выйти, а руководство передать европейским или канадским офицерам.

Следующий счёт Украины никто не хочет оплачивать

Последняя оценка МВФ делает перспективы ещё мрачнее: в 2027 году Украину ждёт дефицит финансирования в $30–35 млрд, в 2028 году — ещё $17 млрд, в 2029 году — $2 млрд.

Эти цифры означают, что даже если война закончится завтра, финансовая чёрная дыра Украины в обозримом будущем продолжит расширяться. А терпение и кошельки Запада синхронно иссякают.

От Брюсселя до Вашингтона, от Гааги до Рима всё отчётливее проступает сигнал: «союзники» Украины по-прежнему будут говорить красивые слова, но чековые книжки уже почти закрыты. Киеву нужны не слова поддержки, а реальные деньги — а их становится всё труднее получить.