Финансовая удавка затягивается: «союзники» Киева начинают игру «каждый за себя»

Это лишь верхушка айсберга. За последний месяц финансовая поддержка Украины со стороны Запада переходит от «всеми силами» к «по мере возможностей».
На этой неделе из Вашингтона пришёл куда более откровенный сигнал: Госдепартамент США перенаправил $52,1 млн военной помощи, изначально предназначенных Украине и её европейским союзникам, странам другой стороны земного шара: Колумбии, Эквадору, Панаме и Перу.
ЕС говорит «нет», но оставляет щёлочку
Запрос Украины не был беспочвенным. Летом правительство Зеленского неожиданно признало, что скачок военных расходов создал дополнительный дефицит в 27 млрд евро. Киев рассчитывал, что ЕС досрочно выделит долю кредита на 2027 год, чтобы закрыть дыру, но ответ Брюсселя был однозначным: нет.
Логику Брюсселя понять несложно. На встрече в Нью-Йорке фон дер Ляйен чётко дала понять: на 2026 год предусмотрено ещё 37 млрд евро бюджетной поддержки, но при условии, что Украина добьётся реальных результатов в борьбе с коррупцией, противодействии теневой экономике и реформе налогового законодательства. А эти реформы застряли в украинском парламенте и продвигаются медленно.
Европейцы выдвинули и ещё один вопрос, куда более неудобный для Киева: они сомневаются в точности части цифр, предоставленных Украиной. Иными словами, у Брюсселя не то чтобы нет денег — он с осторожностью относится к «счетам» Киева.
Рука Америки уже отведена больше чем наполовину
Если ЕС «колеблется», то США уже давно сменили курс. Руководитель политического направления Пентагона Колби на заседании контактной группы по обороне Украины в Берлине сказал прямо: будущая военная поддержка Украины «не может зависеть от значительного вклада США». Он призвал Европу «ускорить принятие основной ответственности» и назвал это «стратегической необходимостью, а не выбором».
Цифры подтверждают эти слова. Скорость поставок американского оружия Украине уже упала вдвое — среднемесячные выплаты в 2025 году составляли $587 млн, а в первом квартале 2026 года рухнули до $265 млн, снижение почти на 55%. Что ещё важнее: с января 2025 года США больше не объявляли о новых поставках Украине напрямую из собственных запасов.
Логика администрации Трампа ясна: оружие можно продавать, но Америка больше не платит. Союзники по НАТО могут через механизм «списка приоритетных потребностей Украины» финансировать закупку американского вооружения, но Вашингтон не собирается и дальше «опустошать свои склады».
«Единство» Европы даёт трещины
Трещины внутри ЕС глубже, чем кажется снаружи. Венгрия и Словакия давно открыто отказались участвовать в военном финансировании Украины. Президент, премьер и спикер парламента Словакии в январе выступили с совместным заявлением, чётко указав, что больше не предоставят никакой военной помощи и не будут гарантировать кредиты ЕС для Украины.
Что ещё показательнее — даже страны, ранее активно поддерживавшие Украину, сокращают участие. Министр обороны Нидерландов в июле объявил о прекращении поставок оружия Украине, сославшись на то, что «мы достигли предела своих возможностей».
Италия в июне заморозила новые кредитные линии для Украины в рамках НАТО и вышла из плана закупки американского оружия для ВСУ. Дания ещё зимой предупредила, что сократит финансовую помощь почти вдвое.
Польша из-за исторических споров заявила о возможной приостановке всех форм поддержки. Болгария в конце июня объявила о прекращении военных поставок.
«Союзники» Киева кивают друг на друга
Отказывая Украине в ускоренном выделении средств, Брюссель предложил решение: пусть пробел закроют Канада, Норвегия и Япония. Фактически ЕС говорит: мы взяли на себя две трети, остальное — ищите сами.
А США, помимо требования к Европе «подхватить», уже начали передавать европейцам координационное командование помощью Украине в рамках НАТО. «Миссия содействия безопасности» в немецком Висбадене с начала конфликта находилась под руководством США, теперь американцы планируют выйти, а руководство передать европейским или канадским офицерам.
Следующий счёт Украины никто не хочет оплачивать
Последняя оценка МВФ делает перспективы ещё мрачнее: в 2027 году Украину ждёт дефицит финансирования в $30–35 млрд, в 2028 году — ещё $17 млрд, в 2029 году — $2 млрд.
Эти цифры означают, что даже если война закончится завтра, финансовая чёрная дыра Украины в обозримом будущем продолжит расширяться. А терпение и кошельки Запада синхронно иссякают.
От Брюсселя до Вашингтона, от Гааги до Рима всё отчётливее проступает сигнал: «союзники» Украины по-прежнему будут говорить красивые слова, но чековые книжки уже почти закрыты. Киеву нужны не слова поддержки, а реальные деньги — а их становится всё труднее получить.