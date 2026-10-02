Генпрокурор Бразилии резко осудил вмешательство Трампа в выборы

Генпрокурор Бразилии заявил, что «не потерпит» иностранного вмешательства в дела государственных институтов и демократические процессы в стране после того, как в статье The Guardian было рассказано о том, как администрация Трампа пыталась направить средства на кампанию против Верховного суда Бразилии.

В своём посте в соцсетях Жоржи Мессиас назвал эту статью «важным предупреждением о том, что суверенитет Бразилии под угрозой». На президентских выборах действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва, представляющий левое крыло, сразится с крайне правым соперником, союзником Трампа, Флавио Болсонару. Согласно опросам, они идут ноздря в ноздрю. В последние месяцы администрацию Трампа в очередной раз обвинили во вмешательстве в дела Бразилии: она использовала пошлины и признание двух бразильских организованных преступных группировок иностранными террористическими организациями, чтобы поддержать предвыборную кампанию Флавио Болсонару и ослабить позиции Лулы.