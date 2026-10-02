...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 1671

«Герань-4» и «Герань-5»: Путин осмотрел секретную выставку на полигоне

Путин на полигоне "Чебаркульский" осмотрел дроны и системы РЭБ

Путин на полигоне "Чебаркульский" осмотрел дроны и системы РЭБ
Фото: кадр видео пресс-службы Кремля.

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Челябинскую область посетил полигон «Чебаркульский», где ознакомился с перспективными образцами отечественного вооружения. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Верховный главнокомандующий осмотрел масштабную выставку военной и специальной техники. «Верховному главнокомандующему показали, в частности, беспилотные летательные аппараты, в том числе реактивные ударные „Герань-4“ и „Герань-5“, дроны-перехватчики, системы РЭБ», — говорится в сообщении.

Всего на экспозиции было представлено свыше 300 различных образцов вооружения, разработанных с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Путину также рассказали, что БПЛА "Герань-4" с реактивным двигателем несет боевую часть 50 кг, развивает скорость 350 км/час и преодолевает расстояние в 700-800 км.

Подписаться

Автор:

Что еще почитать