«Герань-4» и «Герань-5»: Путин осмотрел секретную выставку на полигоне

Путин на полигоне "Чебаркульский" осмотрел дроны и системы РЭБ

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Челябинскую область посетил полигон «Чебаркульский», где ознакомился с перспективными образцами отечественного вооружения. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Верховный главнокомандующий осмотрел масштабную выставку военной и специальной техники. «Верховному главнокомандующему показали, в частности, беспилотные летательные аппараты, в том числе реактивные ударные „Герань-4“ и „Герань-5“, дроны-перехватчики, системы РЭБ», — говорится в сообщении.

Всего на экспозиции было представлено свыше 300 различных образцов вооружения, разработанных с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Путину также рассказали, что БПЛА "Герань-4" с реактивным двигателем несет боевую часть 50 кг, развивает скорость 350 км/час и преодолевает расстояние в 700-800 км.