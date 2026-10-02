Германия срочно модернизирует порт Гамбурга для военной техники НАТО

Немецкие власти намерены вложить деньги в переустройство гамбургской гавани. По информации Bild, этот объект в Берлине и штабе НАТО считают важным звеном перевозок на фоне перемен в европейской безопасности.

Обновление нужно, чтобы обслуживать особо крупные суда и при необходимости перемещать боевую технику в условиях кризиса. Замысел связывают и с укреплением немецкой экономики, и со стратегической безопасностью в интересах альянса.

Работы затронут причалы, подъёмное оборудование и дороги. Планируют поставить краны с большей грузоподъёмностью, укрепить стенки набережных и переделать основные транспортные артерии. К 2030-м годам разворотную зону для судов хотят довести до 600 метров, чтобы она соответствовала параметрам нынешних контейнеровозов.

Отдельная проблема — износ портовых сооружений. Часть причалов служит свыше 100 лет и уже не выдерживает нынешнюю нагрузку. У верфи Blohm+Voss, которая выполняет и оборонные заказы, недавно обрушились некоторые элементы причальной конструкции.

О планах рассказал Кристоф Плосс, координатор правительства ФРГ по морской политике. Деньги проведут через Министерство экономики по федеральной программе, помогающей региональной экономике (GRW). К федеральным средствам добавят такую же по масштабу сумму из городской казны Гамбурга. Первые поступления ожидаются с 2028 года.

Новые объекты задуманы как инфраструктура двойного назначения. Они ускорят обработку гражданских контейнеров, а также станут важным пунктом оборонной логистики, откуда в любой момент можно будет беспрепятственно отправлять тяжёлую технику НАТО. На прошлой неделе бундесвер провёл в Гамбурге учения, чтобы отработать взаимодействие с гражданскими структурами; город учитывали как ключевой для обороны Германии и нужд альянса.

Проведённые военные учения вскрыли слабые места обороны Германии

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