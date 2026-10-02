Горят склады крупнейшего фармдистрибьютора Украины

В Киевской области произошло возгорание на складских помещениях, принадлежащих крупнейшему фармацевтическому дистрибьютору Украины — компании «Вента». Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

Согласно публикации в Telegram-канале «Страны.ua», очаг возгорания зафиксирован на территории логистического комплекса. По имеющейся информации, на хранении находились лекарственные препараты от таких производителей, как Bayer, Sanofi, Pfizer, Teva, а также от украинских предприятий «Дарница» и «Фармак». При этом точные координаты пострадавшего объекта в официальных сообщениях не уточняются.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко проинформировал, что движение поездов метрополитена по Южному мосту через Днепр было полностью остановлено. По его заявлению, данное инженерное сооружение получило повреждения в результате инцидента с применением беспилотных летательных аппаратов.

Как отметил глава городской администрации, эксплуатация переправы будет возобновлена исключительно после того, как специальная комиссия экспертов завершит свою работу. Специалистам предстоит провести детальное обследование конструкций и дать официальное заключение о степени их безопасности.

Градоначальник также подчеркнул, что движение по мосту будет открыто только после получения заключений от профильных научных учреждений. Стоит отметить, что ранее с соответствующим запросом в эти инстанции уже обратилось украинское министерство инфраструктуры.

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