Иран атаковал в Ормузском проливе больше 40 судов за два месяца

Представитель западных спецслужб поделился с The New York Times (NYT) данными о действиях иранских военных в Ормузском проливе. По его словам, за последние 2 месяца корабли там подвергались атакам не менее 40 раз за неделю. С начала августа Иран каждую неделю направлял против коммерческих судов примерно 30 дронов и 10 противокорабельных ракет.

За минувшие 10 дней попадания зафиксированы как минимум на 4 судах. Собеседник NYT отметил, что о многих нападениях широкой публике не сообщают, а часть ударов не наносит кораблям ущерба.

Британская структура, ведущая наблюдение при поддержке военно-морских сил, информирует: начиная с 10 сентября фрагменты снарядов или сами боеприпасы поразили не менее 13 кораблей. Преимущественно это танкеры. Сведения могут быть неполными, так как основаны на добровольных сообщениях экипажей. В этих отчётах не указано, кто стоит за нападениями.

Ранее американские чиновники и медиа США заявляли, что объёмы энергетических поставок возвращаются к уровню, отмечавшемуся до удара США и Израиля по Ирану 28 февраля 2026 года. NYT сообщает: суда покидают Персидский залив через оманские территориальные воды по маршруту, который находится под контролем ВМС США. Их охраняют американские истребители и ударные вертолёты. Некоторые экипажи выключают транспондеры, чтобы не быть обнаруженными.

Наблюдатели полагают, что США не смогут бесконечно долго проводить операции по охране судоходства. Аналитики Kpler до этого отмечали: увеличение экспорта энергоресурсов из региона во многом объясняется тем, что поставщики выбирают маршруты в обход Ормузского пролива. Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи ранее говорил, что Тегеран будет и дальше обеспечивать безопасность судоходства в проливе. При этом попытки урегулировать вопрос военной силой только ухудшат положение.

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